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Дата распечатки: 14.08.2020 01:50
 
10.08.2020 00:38 Политика, Общество

Милиция продолжает вытеснять демонстрантов с проспекта Машерова в сторону проспекта Независимости, применяя спецсредства

Минск, 10 августа. Милиция продолжает выдавливать демонстрантов с проспекта Машерова в сторону проспекта Независимости. В отношении протестующих продолжают использовать светошумовые гранаты. За цепью милиционеров со щитами едет водомет.

Люди стоят и идут по обе стороны проспекта Машерова, свистят, аплодируют, периодически скандируют "Уходи!".

Часть демонстрантов была отрезана милицией и осталась по другую сторону проспекта Машерова.

Протестующие обмениваются информацией о ходе голосования. Один из демонстрантов сообщил, что ему позвонил знакомый и сказал: в микрорайоне Новая Боровая вывесили протокол избирательной комиссии, согласно которому за Светлану Тихановскую проголосовало более 1.200 избирателей, за Александра Лукашенко — менее 100.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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