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Дата распечатки: 14.08.2020 01:50
 
10.08.2020 01:19 Политика, Общество

Демонстранты и милиция уже продолжительное время стоят на пересечении проспекта Машерова с улицей Даумана

Минск, 10 августа. В Минске демонстранты и силовики остановились на пересечении проспекта Машерова с улицей Даумана.

Люди стоят перед кордоном милиции и пытаются разговаривать с правоохранителями, а также скандируют "Мы — один народ!". В какой-то момент силовики начали стучать щитами. Некоторые автомобили, которые ехали в сторону проспекта Победителей, заблокировали дорогу для проезда милицейской техники. 

В сторону стелы едет много машин скорой помощи.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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