10.08.2020 01:19 Политика, Общество
Демонстранты и милиция уже продолжительное время стоят на пересечении проспекта Машерова с улицей Даумана
Минск, 10 августа. В Минске демонстранты и силовики остановились на пересечении проспекта Машерова с улицей Даумана.
Люди стоят перед кордоном милиции и пытаются разговаривать с правоохранителями, а также скандируют "Мы — один народ!". В какой-то момент силовики начали стучать щитами. Некоторые автомобили, которые ехали в сторону проспекта Победителей, заблокировали дорогу для проезда милицейской техники.
В сторону стелы едет много машин скорой помощи.