В Минске продолжается противостояние силовиков и демонстрантов

Минск, 10 августа. По состоянию на 2 часа ночи 10 августа в Минске продолжались столкновения между силовиками и протестующими против официальной статистики Центризбиркома, отдающей Александру Лукашенко победу на президентских выборах.

Около 1.30 на перекрестке проспекта Машерова и улицы Даумана демонстранты подошли к кордону сотрудников милиции и призвали бросать щиты. Те вскоре пошли в атаку, часть протестующих побежала вдоль проспекта в сторону центра и в прилегающие дворы.

На перекрестке проспекта Машерова и улицы Старовиленской ОМОН стрелял резиновыми пулями. В ответ группа протестующих напала на милиционеров. Нескольких сотрудников милиции повалили на землю, начали пинать ногами и отбирали амуницию. Другие демонстранты вмешались и прекратили потасовку.

Акции протеста проходят и в других районах города.