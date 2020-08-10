Правозащитники сообщают о задержаниях протестующих в регионах

Минск, 10 августа. Десятки человек задержаны вечером 9 августа и в ночь на 10-е в областных городах, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Около 20 человек задержано в Витебске, во дворе СШ №45. Они доставлены в изолятор временного содержания. Центральные улицы города, ведущие к площади Победы, были заблокированы. Работали только городской транспорт и такси.

Более 20 человек было задержано в Могилеве возле торгового центра "Атриум", несколько десятков, в том числе наблюдатели, — в Гродно возле СШ № 32, где находились участки для голосования, и на Советской площади.

Информации о количестве задержанных в Минске пока нет.