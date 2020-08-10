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Дата распечатки: 14.08.2020 07:51
 
10.08.2020 07:11 Общество, Политика

Задержанные в Минске журналисты телеканала "Дождь" вернулись в Россию

Минск, 10 августа. Задержанная 9 августа в Минске съемочная группа телеканала "Дождь" вернулась в Россию. Сотрудник посольства РФ довез их до Смоленска, сообщил канал.

Были задержаны корреспонденты "Дождя" Владимир Роменский, Василий Поклонский и оператор Николай Антипов. "На видео видно, как люди в штатском и в масках кладут их на асфальт, а затем увозят в неизвестном направлении", — говорилось в сообщении Белорусской ассоциации журналистов.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико и соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Позже телеграм-канал Mash опубликовал комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что корреспондентов задержали из-за отсутствия аккредитации. По словам Захаровой, на тот момент сотрудники телеканала находились в Центральном РУВД Минска, к разрешению конфликта подключилось посольство России.

7 августа были задержаны и депортированы из страны корреспонденты телеканала "Настоящее время" (Чехия) — граждане Украины и России. У них также не было аккредитации. "Настоящее время" — проект американских радиостанций "Свобода/Свободная Европа" и "Голос Америки".

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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