Глава СК Носкевич: Возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков

Минск, 10 августа. В Беларуси возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции, сообщает телеграм-канал ATN_News.

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", — приводит телеграм-канал слова Носкевича.

Отмечается, что "правонарушения сопровождались и уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти". При осмотрах правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей. "В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий", — сказал глава СК.

"Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка", — отметил Носкевич.

"Уже сейчас возбуждены уголовные дела по фактам организации массовых беспорядков и участия в них по различным частям ст. 293 УК. Ответственность за данные действия соответственно — до 8 и 15 лет лишения свободы", — сказал председатель СК.

По его словам, "заинтересованные в массовых беспорядках" используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло. "Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя", — сказал Носкевич.

Как сообщал БелаПАН, вечером 9 августа в Минске и других городах прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Правозащитники сообщают о не менее чем 120 задержанных, в том числе более 60 — в столице. Силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет.