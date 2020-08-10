ЦИК: Лукашенко набрал 80,23% голосов

Минск, 10 августа. По данным Центризбиркома, на выборах президента Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, сообщила на брифинге утром 10 августа председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Всего участие в голосовании приняло 5.798.908 человек (84,23%).

По предварительным данным ЦИК, за Лукашенко свой голос отдали 4.652.423, за Светлану Тихановскую — 574.312 (9,9%), за Анну Канопацкую — 97.926 (1,68%), Андрея Дмитриева — 60.543 (1,04%), Сергея Черечня — 65.784 (1,13%), против всех — 6,02% избирателей.

Ермошина отметила, что это "предварительные данные". "Но не думаю, что они существенным образом изменятся", — сказала глава ЦИК.

"Предварительные итоги выборов получались буквально в ручном режиме в силу того, что Центральная комиссия, по крайней мере я с аналитиком, нас было только двое, в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты. Мы приняли их буквально накануне брифинга", — подчеркнула Ермошина.

Вечером 9 августа в Минске и других городах прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Правозащитники сообщают о не менее чем 120 задержанных, в том числе более 60 — в столице. Силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет.

Глава Следственного комитета Иван Носкевич утром 10 августа сообщил о возбуждении дел по различным частям ст. 293 УК "по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции", которые "имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью". "Ответственность за данные действия соответственно — до 8 и 15 лет лишения свободы", — сказал председатель СК.