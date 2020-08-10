По данным правозащитников, в Минске погиб один из участников протестов, СК и Минздрав это опровергают

Минск, 10 августа. Один из участников протестов, которые произошли накануне в Минске, погиб в результате наезда спецтранспорта на проспекте Машерова в районе магазина "Бигзз", сообщил БелаПАН правозащитник Валентин Стефанович.

"Там как минимум три человека серьезно пострадали, один из них получил серьезную черепно-мозговую травму и скончался до приезда медиков", — сказал он.

По словам Стефановича, правозащитники продолжают собирать данные о задержанных и пострадавших участниках акций протеста по всей Беларуси.

"Собираем данные по всей стране. Уже более 200 человек задержано как минимум в Минске и других областных центрах, — сказал он. — По Минску также есть информация о пострадавших в результате применения милицией спецсредств. Точное число пострадавших пока неизвестно, но речь идет о десятках людей. Известно, что в военном госпитале два отделения заполнены пострадавшими от применения резиновых пуль и от осколков светошумовых гранат, которые применялись активно вчера. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й клинической больнице".

Получить комментарий у представителей правоохранительных органов БелаПАН не удалось. На звонки не отвечают ни пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, ни официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. Минздрав тоже ситуацию пока не комментирует.

Вечером 9 августа в Минске и других городах прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет.

Глава Следственного комитета Иван Носкевич утром 10 августа сообщил о возбуждении дел по различным частям ст. 293 УК "по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции", которые "имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью". "Ответственность за данные действия соответственно — до 8 и 15 лет лишения свободы", — сказал председатель СК.

Позже в СК и Минздраве опровергли информацию о том, что во время уличных протестов погиб человек.