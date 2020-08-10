Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Минск, 10 августа. Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах президента, сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", — написал Путин.

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Лукашенко получил 80,2% голосов, его основной конкурент Светлана Тихановская — 9,9%. Штаб Тихановской не признает официальные итоги голосования.