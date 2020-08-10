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Дата распечатки: 12.08.2020 12:29
 
10.08.2020 11:21 Общество, Политика

Следственный комитет: Информация о якобы погибшем во время протестов в Минске не соответствует действительности

Минск, 10 августа. Информация о якобы погибшем во время протестов, которые произошли накануне в Минске, не соответствует действительности. Об этом заявила БелаПАН официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Отвечая на вопрос, будет ли СК проводить проверку по сообщениям о гибели одного из протестующих, Гончарова сказала: "Информация не соответствует действительности. Никто не погиб".

О  гибели одного из участников массовых протестов, которые произошли накануне в Минске, ранее сообщил БелаПАН правозащитник Валентин Стефанович. "Там как минимум три человека серьезно пострадали, один из них получил серьезную черепно-мозговую травму и скончался до приезда медиков", — сказал он.

По словам Стефановича, правозащитники продолжают собирать данные о задержанных и пострадавших участниках акций протеста по всей Беларуси.

Получить комментарий у представителей МВД БелаПАН пока не удалось.

Вечером 9 августа в Минске и других городах прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет.

Глава Следственного комитета Иван Носкевич утром 10 августа сообщил о возбуждении дел по различным частям ст. 293 УК "по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции", которые "имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью". "Ответственность за данные действия соответственно — до 8 и 15 лет лишения свободы", — сказал председатель СК.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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