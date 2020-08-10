Лебедев: Миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов президента в Беларуси

Минск, 10 августа. Выборы 9 августа 2020 года в Беларуси проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом, сообщил председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Беларуси Сергей Лебедев 10 августа на пресс-конференции в Минске.

По его словам, миссия не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов президента в Беларуси. "Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Республики Беларусь. К таким выводам пришли наблюдатели от стран СНГ", — отметил глава миссии наблюдателей.

По словам Лебедева, мнение миссии однозначное — зафиксированные отдельные нарушения не носили системного и массового характера и не оказали влияния на итоги выборов. Он добавил, что отмеченные нарушения были традиционными — на двух участках отдельные случаи, когда в кабинку для голосования заходили "семьями, муж и жена", несколько случаев, когда местные наблюдатели жаловались, что им не видно урн. "Все эти отдельные нарушения не были грубыми, и, как уже сообщили, информации о грубых нарушениях общественного порядка в ЦИК не поступало", — сказал глава миссии.

Лебедев сообщил, что нынешняя избирательная кампания отличается от предыдущих тем, что "носила больший политический накал". "К большому сожалению, агитационная, пропагандистская кампания, имеется в виду, в интернете, сопровождалась иногда публикациями явно некорректными, провокационными, способствующими росту политического накала, напряжения в обществе. Мы не можем это положительно оценить, хотя это ни в коем случае не вина властей или избирательных комиссий", — заявил глава миссии.

Также, отметил он, миссия убедилась: у всех кандидатов были равные возможности для изложения своих программ, выступления по телевидению.

Лебедев обратил внимание на критику в адрес досрочного голосования: "Конечно, было много критики, в соцсетях и со стороны отдельных оппонентов (не буду их называть), о том, что нельзя было организовывать досрочное голосование. Мы же, наблюдатели от СНГ, и не только мы, считаем, что досрочное голосование — очень удобная форма. Она применяется в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки. Поэтому критику насчет досрочного голосования мы считаем необоснованной. Если оно удобно избирателям, то должно применяться. Почему нет".

Кроме того, отметил он, на отдельные замечания наблюдателей миссии СНГ участковые комиссии "реагировали позитивно, вносили коррективы, передвигали все, что нужно (урны. — БелаПАН.)".

Также, по словам главы миссии наблюдателей, никто не возбранял избирателям фотографировать бюллетени.

В целом подготовительная кампания и сам процесс выборов в Беларуси "прошли достойно и заслужили положительную оценку" миссии наблюдателей от СНГ, заключил Лебедев.