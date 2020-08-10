По данным инициативы "Честные люди", Тихановская победила минимум на 85 участках
Минск, 10 августа. По данным инициативы "Честные люди", претендент по пост президента Беларуси Светлана Тихановская победила минимум на 85 участках из 126, информация по которым есть у инициативы. Об этом сообщил представитель инициативы "Честные люди" Владимир Сташкевич на пресс-конференции в Минске 10 августа.
Большинство участков, информация по которым проанализирована и где победила Тихановская, находятся в Минске. По словам представителя инициативы, Тихановская набрала много голосов и в регионах, например, в Бобруйске она победила на 21 участке.
В инициативе работали 10 тысяч наблюдателей, сказал Сташкевич. Он пояснил, что информация неполная, "поскольку интернета нет, а связь осуществляется по телефону".
Самые распространенные нарушения — завышение явки избирателей на участки и недопуск туда независимых наблюдателей. Сташкевич отметил, что явка избирателей на досрочных выборах на конец пятницы была завышена в полтора раза в сравнении с официальными данными, а на некоторых участках — в семь раз.
Как сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина на брифинге утром 10 августа, по данным Центризбиркома, на выборах президента Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.
Всего участие в голосовании приняло 5.798.908 человек (84,23%). По предварительным данным ЦИК, за Лукашенко свой голос отдали 4.652.423, за Светлану Тихановскую — 574.312 (9,9%), за Анну Канопацкую — 97.926 (1,68%), Андрея Дмитриева — 60.543 (1,04%), Сергея Черечня — 65.784 (1,13%), против всех — 6,02% избирателей.
Ермошина отметила, что это "предварительные данные". "Но не думаю, что они существенным образом изменятся", — сказала глава ЦИК.