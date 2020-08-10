Ермошина: ЦИК и участковые комиссии на этих президентских выборах работали в беспрецедентных условиях

Минск, 10 августа. Центризбирком и участковые комиссии на этих президентских выборах работали в беспрецедентных условиях, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина на брифинге в Минске 10 августа.

"Наверное, это еще больше подталкивает нас к переходу на электронное голосование в будущем, чтобы никто не подвергался никакому воздействию, никакому давлению, — отметила она. — Действительно, все работали в беспрецедентных условиях, не только участковые комиссии, но и Центральная тоже".

Она добавила, что на заключительное заседание по итогам выборов пригласить журналистов нет возможности ввиду отсутствия помещения, "чтобы вместить всех желающих". Ермошина пообещала, что с заседания будет вестись трансляция в режиме реального времени.

По данным Центризбиркома, на выборах президента Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.

Всего участие в голосовании приняло 5.798.908 человек (84,23%).

По предварительным данным ЦИК, за Лукашенко голос отдали 4.652.423 избирателя, за Светлану Тихановскую — 574.312 (9,9%), за Анну Канопацкую — 97.926 (1,68%), Андрея Дмитриева — 60.543 (1,04%), Сергея Черечня — 65.784 (1,13%), против всех высказались 6,02% избирателей.

Ермошина отметила, что это "предварительные данные". "Но не думаю, что они существенным образом изменятся", — сказала глава ЦИК.