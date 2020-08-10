В Минздраве утверждают, что информация о гибели участника уличных протестов является фейком

Минск, 10 августа. "Во время ночных несанкционированных акций" в разных городах Беларуси в скорую помощь обратились 39 представителей органов правопорядка и более 50 гражданских (последняя цифра уточняется), сообщила БелаПАН пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

"Всем, кто нуждался, оказана медицинская помощь в полном объеме. Погибших нет. Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком", — добавила Бородун.

В минской городской больнице скорой помощи сведения о пострадавших предоставить отказались, заявив, что это "закрытая информация".



