МВД: По всей стране за участие в протестах было задержано около трех тысяч человек, погибших нет

Минск, 10 августа. "В ночь с 9 на 10 августа в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах", — сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

По всей Беларуси за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около трех тысяч человек, из них около тысячи — в Минске, более двух тысяч — в других регионах.

"В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы", — сообщила Чемоданова.

По ее словам, в столице в 22.00 в районе стелы "Минск — город герой" протестующие "зажигали файеры, разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, сооружали баррикады из мобильных турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею и иными предметами правоохранителей".

"Активное противостояние органам правопорядка оказано в Пинске, где группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попыталась организовать нападение на сотрудников милиции, — сообщила Чемоданова. — Часть граждан, доставленных в лечебные учреждения страны, находились в состоянии алкогольного опьянения".

"Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — написала Чемоданова.