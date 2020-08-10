Тихановская считает себя победителем на выборах президента

Минск, 10 августа. Кандидат в президенты Светлана Тихановская считает себя победителем на выборах главы государства. Об этом она заявила на пресс-конференции в Минке 10 августа.

Свой вывод она аргументировала количеством желающих за нее проголосовать на участках: "Вы видели, что происходило на участках. У нас есть данные независимых наблюдателей".

Штаб Тихановской считает, что в стране должны быть прозрачно пересчитаны голоса избирателей.

Тихановская отметила, что теперь самое важное остановить насилие в стране. Ее штаб ночью с 9 на 10 августа обращался письменно и по телефону к министру внутренних дел Юрию Караеву и в Администрацию президента с призывом остановить насилие против мирных белорусских граждан, но ответа получено не было.

Отвечая на вопрос, выйдет ли Тихановская с людьми на улицу сегодня, если в Минске продолжатся протесты, она ответила: "Вы хотите, чтобы я вышла на улицу? Вам от этого будет легче? Вы думаете, что это не усилит противостояние? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я с народом, я никуда не уехала".

Член штаба Тихановской Мария Колесникова отметила, что штаб готов "на долговременный протест". "Мы призываем коллег из избирательных комиссий обнародовать истинные данные результатов выборов. Нам всем страшно, но мы призываем бороться со страхом. Мы обещаем поддержку тем, кто пострадает от режима, в том числе в поиске новой работы. Мы призываем не молчать тех, кто считает, что их голос украли", — сказала Колесникова.

По данным Центризбиркома, на выборах президента Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.

Всего участие в голосовании приняло 5.798.908 человек (84,23%).

По предварительным данным ЦИК, за Лукашенко голос отдали 4.652.423 избирателя, за Светлану Тихановскую — 574.312 (9,9%), за Анну Канопацкую — 97.926 (1,68%), Андрея Дмитриева — 60.543 (1,04%), Сергея Черечня — 65.784 (1,13%), против всех высказались 6,02% избирателей.