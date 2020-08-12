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Дата распечатки: 12.08.2020 15:22
 
12.08.2020 12:48 Политика, Беларусь — Евросоюз

Латвия призывает белорусские власти к деэскалации ситуации в стране

Минск, 12 августа. Латвия призывает белорусские власти к деэскалации ситуации в стране, сообщил в своем твиттер-аккаунте глава МИД Латвии Эдвардс Ринкевичс.

"В телефонном звонке с белорусским коллегой Владимиром Макеем обсудили ситуацию в Беларуси, — написал он. — Я призвал к деэскалации, началу политического диалога с оппозицией и освобождению всех мирных участников акций протеста и журналистов".

9, 10 и 11 августа в Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Силовики применяли против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет. Во вторую ночь протестующие в Минске сооружали баррикады на проезжей части, направляли в сторону силовиков фейерверки, бросили в их сторону несколько "коктейлей Молотова". По информации Минздрава, в больницах находятся более 250 человек, пострадавших во время акций протеста. Один демонстрант погиб. 

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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