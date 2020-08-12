По информации Минздрава, за минувшую ночь госпитализирован 51 пострадавший во время акций протеста

Минск, 12 августа. В ночь на 12 августа в службу скорой медицинской помощи и в больницы Беларуси с различными травмами госпитализирован 51 гражданин, пострадавший во время акций протеста, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Основные травмы у поступивших — ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т.д., отмечается в сообщении. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано.

В Минздраве утверждают, что "погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет".

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, заверили в министерстве.

11 августа Минздрав сообщал, что в больницах находятся более 200 человек, пострадавших 9 и 10 августа во время массовых уличных акций.

Демонстранты вышли протестовать против фальсификации итогов президентских выборов. Силовики применяли против них светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет.

Всего за участие в несанкционированных акциях вечером 9-го и в ночь на 10 августа, а также вечером 10-го и в ночь на 11 августа по всей Беларуси было задержано около пяти тысяч человек.