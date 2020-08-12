Ситуация в Беларуси будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета ЕС

Минск, 12 августа. Главы МИД стран Евросоюза 14 августа соберутся на внеочередную встречу, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В пятницу днем я созову внеочередное заседание Совета по иностранным делам, — написал Боррель в своем твиттер-аккаунте. — Мы обсудим актуальные вопросы и ситуацию в Восточном Средиземноморье, президентские выборы в Беларуси, а также события в Ливане".

Накануне Боррель выступил с заявлением, в котором отметил, что прошедшие в Беларуси президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми, а Евросоюз изучает возможность введения санкций против лиц, ответственных за насилие и аресты.

"В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам. Однако президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми", — подчеркивается в заявлении.

"Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилилось подавление свобод собраний, СМИ и выражения. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных, — говорится в заявлении. — Кроме того, заслуживающие доверия сведения национальных наблюдателей указывают на то, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства — участника ОБСЕ".

"Народ Беларуси заслуживает лучшего. После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения ЕС и Беларуси улучшились. Но без прогресса в сфере прав человека и верховенства права отношения между ЕС и Беларусью могут стать только хуже", — сказал Боррель.

В Евросоюзе призывают политическое руководство Беларуси "начать подлинный и всеобъемлющий диалог с широкими слоями общества, чтобы избежать дальнейшего насилия". "ЕС будет и далее выступать за демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь", — подчеркивается в документе.

По данным Центризбиркома, на выборах президента Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10,09%, Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%, против всех высказалось 4,6% избирателей.

9, 10 и 11 августа в Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Силовики применяли против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет. Во вторую ночь протестующие в Минске сооружали баррикады на проезжей части, направляли в сторону силовиков фейерверки, бросили в их сторону несколько "коктейлей Молотова". По информации Минздрава, в больницах находятся более 250 человек, пострадавших во время акций протеста. Один демонстрант погиб.