Мингорисполком: Ущерб для городского хозяйства из-за массовых беспорядков составил более 500 тысяч рублей

Минск, 12 августа. Ущерб, нанесенный городскому хозяйству в результате массовых беспорядков, составил более 500 тысяч рублей, сообщил Мингорисполком в своем телеграм-канале.

Как подчеркивает горисполком, приблизительно столько стоят девять новых аппаратов искусственной вентиляции легких или три рентгеновских диагностических комплекса.

"В городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт. Организаторами несанкционированных мероприятий сооружаются баррикады из мусорных контейнеров и металлических конструкций, блокируются дороги, создаются препятствия для движения общественного транспорта. Вносятся коррективы в повседневную работу городской инфраструктуры в целом, что доставляет существенный дискомфорт жителям столицы", — говорится в сообщении.

"Все эти действия недопустимы, влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность, — отмечают столичные власти. — Мингорисполком призывает жителей города не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов".

9, 10 и 11 августа в Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции против фальсификации итогов президентских выборов. Силовики применяли против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет. Во вторую ночь протестующие в столице сооружали баррикады на проезжей части, направляли в сторону силовиков фейерверки, бросили в их сторону несколько "коктейлей Молотова". По информации Минздрава, в больницах находится более 250 пострадавших во время акций протеста. Один демонстрант погиб.