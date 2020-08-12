МВД: За участие в протестных акциях минувшей ночью задержано более тысячи человек

Минск, 12 августа. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях в ночь на 12 августа задержано более тысячи человек, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

По ее словам, минувшей ночью "в стране были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах". "В столице и ряде крупных городов имели место отдельные попытки перекрытия движения общественного транспорта, а также факты открытого противостояния органам порядка", — говорится в сообщении.

"По информации Минздрава, за медицинской помощью обратился 51 гражданин. В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы", — сообщила представитель МВД.

Приводится также список правонарушений. Так, в Минске примерно в 22.00 по ул. Притыцкого около 400 человек вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта. Спустя двадцать пять минут движение было восстановлено, толпа рассредоточена.

В Жодино водитель автомобиля "Ниссан" совершил наезд на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение.

Всего за сутки на правоохранителей было совершено 5 умышленных наездов с использованием автомобилей.

В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен.

В Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка.

Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел, констатировала Чемоданова.

По информации МВД, в ночь на 10 августа по всей Беларуси было задержано около трех тысяч человек, из них около тысячи — в Минске, более двух тысяч — в других регионах. Вечером 10 августа и в ночь на 11 августа в различных населенных пунктах страны задержали еще более двух тысяч человек. Всего за прошедшие трое суток в Беларуси более 6 тысяч задержанных.