Витебский епископ Буткевич: Напряженность предвыборной кампании и не вполне корректный подсчет голосов вылились в кризис в обществе

Минск, 12 августа. Очередные выборы вызвали в обществе "кризис, в который вылились напряженность предвыборной кампании и все-таки не вполне корректный подсчет голосов", отметил епископ Витебский Олег Буткевич в обращении в связи с массовыми протестами, опубликованном 12 августа на портале Римско-католического костела в Беларуси.

"Наша страна переживает не самое легкое время своей истории, — написал католический иерарх. — Однако каждый кризис рядом с болезненностью его процесса всегда скрывает в себе позитивный потенциал изменений к лучшему. Как его раскрыть? Наверное, это не произойдет на пути насилия и ненависти. Построенные на крови системы в истории никогда не были прочными, а справедливость всегда возвращала совершенное тем, кто преступал всякие людские (не говоря уже о Божьих) нормах".

По мнению епископа Буткевича, единственный выход из кризиса заключается в поисках правды, а "правды наверняка не будет там, где есть насилие". Он уверен, что всем сторонам нужно "разговаривать и иметь добрую волю услышать друг друга", ведь если белорусы хотят строить цивилизованную страну, то "средства разрешения конфликтов пусть будут цивилизованные".

"Понятно, что мы не живем в идеальном мире, — признал пастырь Витебской епархии. — И никто не живет в нем, но всегда можно дать шанс благоразумию и здравому смыслу. Всегда! К этому благоразумию призываю сегодня каждого, кто живет в Беларуси. Как известно, эмоции никому и никогда не были еще хорошим советчиком, а вот жертвы они могут собрать многие. Этого ни в коем случае нельзя допустить! Поэтому направляю страстную просьбу ко всем верующим людям, прежде всего к католикам, о молитве за нашу страну".

Накануне председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих прекратить насилие.

"В минувшие дни мы стали свидетелями невиданной до сих пор в нашем миролюбивом и терпимом Отечестве напряженности, связанной с ходом избирательной кампании и президентскими выборами, которая выплеснулась на улицы и площади наших городов, — отметил он. — Произошли столкновения между мирными гражданами и сотрудниками силовых структур. В ходе активного противостояния уже, к сожалению, пролилась первая кровь и появились потерпевшие с обеих сторон. Впервые в современной истории Беларуси брат поднял руку на брата".

В судьбоносный момент истории Беларуси архиепископ Кондрусевич призвал все стороны "не поднимать ни оружия, ни камней". "С давних времен наш народ решал сложные вопросы на общих собраниях, которые у древних славян назывались вечем. С учетом этого ценного опыта, ради скорейшего преодоления кризиса в обществе предлагаю безотлагательно созвать экстренный круглый стол, чтобы за ним, а не на баррикадах, решать дальнейшую судьбу нашего Отечества", — предложил председатель ККЕБ.

9—11 августа в Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Силовики применяли против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет. Протестующие в Минске строили баррикады на проезжей части, направляли в сторону силовиков фейерверки, во вторую ночь протестов бросили в их сторону несколько "коктейлей Молотова". По данным МВД, один демонстрант погиб.

Следственный комитет возбудил более 20 уголовных дел по фактам массовых беспорядков, насилия в отношении сотрудников милиции, а также в связи с умышленной блокировкой транспортных коммуникаций.