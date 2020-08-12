Национальный центр обмена трафиком объяснил восстановление доступа в интернет "снижением массированных DDoS-атак"

Минск, 12 августа. Государственный Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ), который наряду с "Белтелекомом" контролирует в Беларуси внешние каналы связи, объяснил восстановление доступа в интернет "снижением массированных DDoS-атак".

"По состоянию на 12 августа текущего года отмечается существенное снижение массированных DDoS-атак на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций. Закончены аварийно-восстановительные работы на сетях партнеров, находящихся на территории сопредельных государств", — говорится в сообщении на сайте НЦОТ.

Отмечается, что доступ к ресурсам сети интернет "удалось восстановить почти в полном объеме".

"Специалисты НЦОТ совместно с другими белорусскими операторами электросвязи продолжают работы по восстановлению оборудования и возобновлению доступа к сети интернет. Указанные работы будут завершены в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Доступ в интернет восстановился после отсутствия в течение нескольких суток начиная с 9 августа, когда в стране прошел основной день голосования на президентских выборах. Многие популярные интернет-ресурсы, а также мессенджеры в стране не работали несколько суток вовсе либо с перебоями. Независимые эксперты объясняют это действиями властей, которые, блокируя доступ к интернету, в том числе мессенджерам, пытаются предотвратить массовые уличные акции.

В свою очередь власти, в том числе лично Александр Лукашенко, заявляют, что интернет в Беларуси блокируют из-за границы. "Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", — заявил официальный лидер 10 августа.

Ситуацию тогда же прокомментировал "Белтелеком". На госпредприятии проблемы с доступом объяснили значительным ростом трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси с 8 августа.