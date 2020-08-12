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Дата распечатки: 12.08.2020 15:25
 
12.08.2020 13:59 Общество, Политика

Женская акция против насилия силовиков возле Комаровского рынка продолжается

Минск, 12 августа. Женская акция против насилия силовиков возле столичного Комаровского рынка продолжается.

В 11.00 примерно 150 женщин в белой одежде выстроились в районе Комаровского рынка, взявшись за руки. Живая цепь растянулась от прохода к сезонному рынку до подземного перехода к станции метро "Площадь Якуба Коласа". Участницы акции стояли молча, с цветами в руках. Перед ними на асфальте лежал плакат с надписью "Насильно мил не будешь". Проезжающие мимо автомобили приветствовали женщин сигналами.

Около 11.30 к ближайшей остановке общественного транспорта подъехал микроавтобус с тонированными стеклами, предположительно с силовиками. Прибыли два милиционера в форме, которые стали через мегафон призывать женщин разойтись, поскольку их мероприятие не санкционировано. Положив цветы вдоль дороги, участницы акции начали расходиться.

Группа женщин отправилась к ЦУМу, где акция продолжилась. Примерно 100 участниц недолго постояли возле ЦУМа, положили цветы и разошлись.

Тем временем возле Комаровского рынка вновь образовалась цепочка женщин. По состоянию на 13.30 в ней уже несколько сотен участниц. Многие держат цветы. Машины сигналят.

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

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