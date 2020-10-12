Тихановская: Сотни задержанных, массовые избиения, кровь — это единственный ответ, на который они способны

Минск, 12 октября. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала массовые задержания и применение спецсредств силовиками во время Марша гордости в Минске.

"Я не сплю, как и все белорусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь — это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас — больше, и мы добьемся своего. Вы сами знаете, что делать", — написала Тихановская в своем телеграм-канале.

По данным правозащитников на 1 час ночи 12 октября, в воскресенье по всей стране было задержано не менее 502 человек, в том числе около 40 журналистов. На многих представителей СМИ составляют протоколы об административном правонарушении. Среди протестующих есть пострадавшие. Силовики применили дубинки, водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты.