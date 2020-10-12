Корреспондентов БелаПАН Коровенкову и Толкачеву милиция также обвинила в неповиновении

Минск, 12 октября. В отношении задержанных перед Маршем гордости и доставленных в УВД Октябрьского района Минска корреспондентов БелаПАН Татьяну Коровенкову и Елену Толкачеву также составлены протоколы по ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Статья предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1.350 рублей).

Рассмотрение протокола Коровенковой в суде состоится 16 октября, Толкачевой — 20-го. У Толкачевой изъят мобильный телефон.

Ранее был отпущен видеооператор БелПАН Сергей Сацюк. У него изъяли телефон, две камеры, два объектива, три флеш-карты. Рассмотрение его админпротокола по ст. 23.4 назначено на 20 октября.

Протоколы в УВД составляют в отношении 15 журналистов. Всего по стране было задержано около 40 представителей СМИ. В общем списке задержанных, который составляют правозащитники, на 3.30 12 октября было 580 человек.