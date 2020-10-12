В Гомеле задержали журналистов "Народнай Волі" и "Комсомольской правды" в Белоруссии"

Гомель, 12 октября. В Гомеле 12 октября задержали журналистов "Народнай Волі" Елену Бычкову и "Комсомольской правды" в Белоруссии" Павла Мицкевича.

Мицкевич освещал марш пенсионеров. К нему подъехал милицейский автомобиль, силовики увезли журналиста в Центральный РОВД. Бычкова двигалась на своем автомобиле по улице Советской. Ее остановили сотрудники ГАИ и предложили проехать в этот же РОВД.

Накануне, 11 октября, эти же журналисты, а также корреспондент БелаПАН задерживались милицией, в РОВД они провели около трех часов.