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Дата распечатки: 13.10.2020 01:25
 
12.10.2020 18:59 Политика, Общество

Cоорганизаторы фем-группы Координационного совета Шпарага и Мицкевич арестованы на 15 суток

Минск, 12 октября. Соорганизаторы фем-группы Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич арестованы на 15 суток по обвинению в несанкционированном массовом мероприятии, сообщила пресс-служба КС.

Обеих задержали 9 октября, накануне очередной женской акции протеста. Кандидата философских наук, преподавателя ECLAB (Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси) Ольгу Шпарагу вызвали для дачи показаний в Советское РУВД, однако спустя два часа ее мужу стало известно, что она уже находится в ИВС на Окрестина. Шпарагу задерживали 4 октября в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша освобождения политзаключенных.

Мицкевич была задержана возле офиса, где она работает.

БелаПАН.

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