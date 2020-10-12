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Дата распечатки: 13.10.2020 01:26
 
12.10.2020 19:51 Политика, Общество

Гродненские корреспонденты БелаПАН освобождены без составления протоколов

Минск, 12 октября. Корреспонденты БелаПАН в Гродно Марина Харевич и Сергей Людкевич, задержанные сегодня днем "для проверки документов", освобождены без составления протоколов. Они освещали протестную акцию пенсионеров в местном парке Жилибера.

Под таким же предлогом они были задержаны накануне во время Марша гордости.

Всего 11 октября по стране было задержано около 40 журналистов. В отношении многих, в том числе минских корреспондентов БелаПАН Татьяны Коровенковой, Елены Толкачевой и Сергея Сацюка, начат "административный процесс". 12 октября Дмитрий Мицкевич (телеканал "Белсат"), проведший ночь под стражей, оштрафован на 30 базовых величин (810 рублей).

БелаПАН.

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