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Дата распечатки: 13.10.2020 01:26
 
12.10.2020 21:36 Политика, Общество

Тихановская о разгоне пенсионеров: Акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом

Минск, 12 октября. "Я восхищена тем, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и высказывают свою позицию", — заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, комментируя сегодняшние марши пенсионеров.

"Но сегодня режим переступил очередную черту: силовики применили петарды и слезоточивый газ против пенсионеров. Это акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя. Но мы, белорусы, готовы защищать свой народ, поэтому должны довести дело до конца и добиться новых выборов", — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

Тихановская напомнила, как говорила пенсионерам во время предвыборной кампании: "Пенсия, которой их шантажирует режим, выплачивается не лично президентом. Это деньги, которые они честно заработали. И сейчас эту пенсию оплачивают их дети и внуки".

Марш пенсионеров в Минске, начавшийся на площади Независимости, завершился разгоном с применением спецсредств возле 1-й клинической больницы.

БелаПАН.

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