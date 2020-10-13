Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/13/ru_1063610/
Дата распечатки: 13.10.2020 19:41
 
13.10.2020 15:30 Экономика, Общество

Минтруда: Денежные доходы за сентябрь индексироваться не будут

Минск, 13 октября. Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за сентябрь 2020 года индексации не подлежат, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Как поясняется, это связано с тем, что индекс потребительских цен за сентябрь 2020 года не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки (3,8%).

Кроме того, индекс потребительских цен за сентябрь 2020 года не превысил пятипроцентного порога к месяцу повышения бюджета прожиточного минимума (август 2020 года). Таким образом, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за сентябрь также не подлежат.

Не меняется и установленная 1 января минимальная заработная плата, которая составляет 375 рублей в месяц. 

Гражданам, получающим доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями), отмечает Минтруда.

Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 13 Октябрь 2020, 19:41
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239