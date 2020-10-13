Тихановская выдвинула властям ультиматум

Минск, 13 октября. Находящаяся за рубежом экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выдвинула белорусским властям ультиматум об отставке Александра Лукашенко, прекращении насилия и освобождении политзаключенных.

Требования опубликованы в ее официальном телеграм-канале.

Тихановская отмечает, что на президентских выборах 9 августа белорусы "проголосовали за перемены", а когда "вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса", получили за это "пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима".

"Они спрашивают нас во время ударов: "Вы хотели перемен?" Они говорят нам: "Вот вам перемены". Мы ответим: это — не перемены. Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать еще больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьете еще женщин, детей и стариков, — констатирует Тихановская. — Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор. И каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа, — соучастник террора. Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого — значит это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек. Это из-за вас им вчера угрожали оружием — возможно, впервые с их страшного военного детства".

"Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам, — напоминает Тихановская. — Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ. Но мы этого не допустим. Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум".

Тихановская заявила, что у белорусских властей есть 13 дней на выполнение трех обязательных требований: "Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены".

Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, "вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом", а 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупреждает Тихановская.

"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест. Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь — это больше, чем режим. Беларусь — это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа — то вот приказ. И срок его исполнения — до 25 октября", — подчеркивает экс-кандидат в президенты Беларуси.