Еще одна представительница фем-группы Координационного совета арестована на 15 суток

Минск, 13 октября. Член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса, координатор фем-группы КС и активистка движения "Маршируй, детка" Светлана Гатальская арестована на 15 суток, сообщила пресс-служба КС.

12 октября на такой же срок по обвинению в участии в несанкционированном массовом мероприятии были арестованы соорганизаторы фем-группы КС Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич.

Координационный совет призвал к немедленному прекращению давления на координаторов фем-группы и всех, кто борется за свои права исключительно законными методами.