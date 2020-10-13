Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/13/ru_1063708/
Дата распечатки: 13.10.2020 20:14
 
13.10.2020 20:03 Политика, Общество

Еще одна представительница фем-группы Координационного совета арестована на 15 суток

Минск, 13 октября. Член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса, координатор фем-группы КС и активистка движения "Маршируй, детка" Светлана Гатальская арестована на 15 суток, сообщила пресс-служба КС.

12 октября на такой же срок по обвинению в участии в несанкционированном массовом мероприятии были арестованы соорганизаторы фем-группы КС Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич.

Координационный совет призвал к немедленному прекращению давления на координаторов фем-группы и всех, кто борется за свои права исключительно законными методами.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 13 Октябрь 2020, 20:14
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239