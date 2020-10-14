Александра Герасименя переехала в Вильнюс и возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности

Минск, 14 октября. Трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Александра Герасименя возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности. Она переехала в Вильнюс и уже провела несколько рабочих встреч с представителями спортивных ассоциаций и местными чиновниками, сообщается на странице фонда в "Фейсбуке".

"Нашей главной задачей станет финансовая, психологическая, организационная и любая другая помощь белорусским спортсменам, которые пострадали от действий режима. Моя роль в фонде будет заключаться в том, чтобы координировать все направления работы: от фандрайзинга до помощи спортсменам. Мы также хотим усилить взаимодействие с международными организациями и федерациями по различным видам спорта для того, чтобы ситуация с правами спортсменов в Беларуси не уходила из европейской и мировой повестки дня", — заявила Герасименя.

"Только в последние дни были осуждены капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакура (10 суток), руководитель клуба по дзюдо Константин Полей (15 суток), многократный чемпион мира по тайскому боксу Юрий Булат (15 суток), многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу Александра Ситникова (10 суток). Известны случаи увольнения спортсменов и лишения их возможности тренироваться. В настоящее время мы уже начали проработку вопроса организационной помощи для таких случаев с НОКами и федерациями соседних стран. Для нас важно, чтобы ни одна карьера ни одного спортсмена не пострадала", — сказала она.

Александра Герасименя — дважды серебряный (2012) и бронзовый призер (2016) Олимпийских игр. В 2018 году у Герасимени и ее мужа, пловца сборной Беларуси Евгения Цуркина, родилась дочь, а в 2019 году Герасименя объявила о завершении карьеры.

В 2015 году Герасименя открыла школу плавания, у которой после выборов в 2020 году начались проблемы с арендой бассейнов, вызванные публично выраженной политической позицией спортсменки.

Фонд спортивной солидарности основан в августе 2020 года. К настоящему моменту разного рода поддержка оказана более чем 20 спортсменам, установлена коммуникация с МОК, а также рядом национальных олимпийских комитетов, которые выразили готовность поддержать белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своего мнения.

Ранее более чем 800 белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы и остановить насилие. Из-за отказа отозвать подпись были уволены или подверглись другим видам давления чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и другие именитые спортсмены и тренеры. Кроме того, экс-баскетболистка сборной Беларуси и лучшая центровая чемпионата мира-2010 Елена Левченко была арестована на 15 суток за участие в мирных акциях протеста. Спортсменку задержали в минском аэропорту 30 сентября перед вылетом на плановое лечение в Германию.

По фактам нарушения прав спортсменов Фонд спортивной солидарности инициировал обращение в Международный олимпийский комитет, после чего последовала жесткая реакция на события в Беларуси из уст президента организации Томаса Баха. МОК намерен провести расследование всех фактов притеснения и преследования белорусских спортсменов со стороны чиновников и силовиков, а фонд намерен добиться максимально оперативных действий как со стороны МОК, так и других международных спортивных ассоциаций и федераций.