15.10.2020 10:19 Фото
Провластное шествие прошло в Минске
Вечером 14 октября по проспекту Независимости в Минске прошло провластное шествие под государственными флагами.
Вечером 14 октября по проспекту Независимости в Минске прошло провластное шествие под государственными флагами.
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