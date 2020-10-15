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Дата распечатки: 15.10.2020 17:11
 
15.10.2020 16:41 Фото

Родители Елены Левченко в ожидании ее освобождения из ИВС на Окрестина

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Родители Елены Левченко в ожидании ее освобождения из ИВС на Окрестина в Минске.

Фото Ольги Шукайло, БелаПАН.

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