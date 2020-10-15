15.10.2020 14:58 Фото
Прием передач в ИВС на Окрестина
15 октября около ИВС на Окрестина в Минске выстроилась очередь людей, которые пришли отдать передачи. Теперь их принимают раз в неделю, по четвергам.
15 октября около ИВС на Окрестина в Минске выстроилась очередь людей, которые пришли отдать передачи. Теперь их принимают раз в неделю, по четвергам.
© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск
.239