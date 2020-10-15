За последние сутки в Беларуси зарегистрировано более 600 новых случаев COVID-19

Минск, 15 октября. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 85.734 (+613 за последние сутки), скончалось 916 человек (+5), сообщило Министерство здравоохранения.

Последний раз такой прирост (более 600) случаев инфекции регистрировался 20 июня. 14 октября, согласно официальной статистике, было 597 новых случаев и пять смертей.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 78.583 пациента (365 за последние сутки).

Проведено 2.144.544 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 25.728.

Министерство здравоохранения с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более пяти месяцев Минздрав не проводит пресс-мероприятий на эту тему.