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Дата распечатки: 15.10.2020 14:44
 
15.10.2020 14:35 Общество

Несколько десятков людей с инвалидностью собрались у Красного костела в Минске

Минск, 15 октября. Несколько десятков людей с инвалидностью собрались 15 октября у Красного костела в Минске на акцию против насилия.  

Среди них есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции минского метро "Пушкинская" — у него ампутирована ступня.

Сегодня в столице и других городах Беларуси планируется Марш людей с инвалидностью. "Вне зависимости от наших возможностей мы — белорусы. Мы хотим свободы. Мы хотим, чтобы нас услышали!" — отмечалось в распространенном в соцсетях анонсе акции сторонников перемен.

Ольга Быковская, БелаПАН.

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