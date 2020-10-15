Несколько десятков людей с инвалидностью собрались у Красного костела в Минске

Минск, 15 октября. Несколько десятков людей с инвалидностью собрались 15 октября у Красного костела в Минске на акцию против насилия.



Среди них есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции минского метро "Пушкинская" — у него ампутирована ступня.



Сегодня в столице и других городах Беларуси планируется Марш людей с инвалидностью. "Вне зависимости от наших возможностей мы — белорусы. Мы хотим свободы. Мы хотим, чтобы нас услышали!" — отмечалось в распространенном в соцсетях анонсе акции сторонников перемен.