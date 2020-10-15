Минск, 15 октября. Около сотни человек с ограниченными возможностями выстроили в цепь солидарности на площади Независимости в Минске. Они стоят на стороне Красного костела, напротив здания Мингорисполкома.



Они показывают руками знак "витория", держат бело-красно-белых флаг, периодически скандируют "Жыве Беларусь!", "Инвалиды лучше всех!" и другие лозунги. Проезжающие мимо машины сигналят им в знак приветствия.



Среди собравшихся есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у метро "Пушкинская" − у него ампутирована ступня.



Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш людей с инвалидностью. "Вне зависимости от наших возможностей мы — белорусы. Мы хотим свободы. Мы хотим чтобы нас услышали!", — отмечалось в распространенном в соцсетях анонсе акции сторонников перемен.