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Дата распечатки: 15.10.2020 15:19
 
15.10.2020 15:00 Общество

Около сотни человек с ограниченными возможностями выстроили в цепь солидарности на площади Независимости

Минск, 15 октября. Около сотни человек с ограниченными возможностями выстроили в цепь солидарности на площади Независимости в Минске. Они стоят на стороне Красного костела, напротив здания Мингорисполкома.

Они показывают руками знак "витория", держат бело-красно-белых флаг, периодически скандируют "Жыве Беларусь!", "Инвалиды лучше всех!" и другие лозунги. Проезжающие мимо машины сигналят им в знак приветствия.

Среди собравшихся есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у метро "Пушкинская" − у него ампутирована ступня.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш людей с инвалидностью. "Вне зависимости от наших возможностей мы — белорусы. Мы хотим свободы. Мы хотим чтобы нас услышали!", — отмечалось в распространенном в соцсетях анонсе акции сторонников перемен.

Ольга Быковская, БелаПАН.

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