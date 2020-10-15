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Дата распечатки: 15.10.2020 16:36
 
15.10.2020 15:23 Общество, Политика

Участники Марша людей с инвалидностью идут по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади

Минск, 15 октября. Около ста человек — участников Марша людей с инвалидностью идут по левой стороне столичного проспекта Независимости в направлении Октябрьской площади.

Среди собравшихся на акцию есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции минского метро "Пушкинская" — у него ампутирована ступня. Некоторых людей с ограниченными возможностями сопровождают родные и близкие.

В районе гостиницы "Минск" задержали двух человек — силовики выхватили их из колонны и посадили в микроавтобус. Пока непонятно, кто это — люди с инвалидностью или сопровождающие.

Участники марша скандируют "Это наш город!", в колонне — два бело-красно-белых флага.

Ольга Быковская, БелаПАН.

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