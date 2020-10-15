БНТУ сообщает об увеличении заболеваемости COVID-19 в вузе

Минск, 15 октября. Белорусский национальный технический университет (БНТУ) сообщает об увеличении числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в вузе.

На официальном новостном портале университета TIMES сообщается, что в целом за прошлую неделю, с 5 по 11 октября, "на каждом факультете было зафиксировано по одному-два случая". "Исключением стали факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП), энергетический факультет (ЭФ) и механико-технологический факультет (МТФ). Там ситуация такова: до 150 человек отправлено на самостоятельную работу с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", — отмечается в сообщении.

Не указывается, кто именно заразился коронавирусом: студенты, преподаватели или другие сотрудники университета.

В БНТУ заявляют, что в большинстве случаев болезнь проходит бессимптомно, и заверяют, что чрезвычайной ситуации нет, так как случаи заболевания "локализованы, а заболевшие находятся под наблюдением".

Вуз сообщил, что для студентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией создан контактный центр на базе общежития № 17 в одном из крыльев первого этажа с отдельным входом.

В случае определения всех студентов группы в качестве контактов первого уровня декан факультета пишет докладную на имя ректора с просьбой направить студентов на самостоятельную работу с использованием ИКТ.

БНТУ также подчеркивают, что в вузе усилены меры по снижению заболеваемости: проводится периодическая уборка в кабинетах, помещения постоянно проветриваются, все входы, пункты питания и санитарные комнаты обеспечены дезинфицирующими средствами (имеется 20-дневный запас средств).