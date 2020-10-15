Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/15/ru_1063979/
Дата распечатки: 15.10.2020 20:08
 
15.10.2020 19:09 Общество

БНТУ сообщает об увеличении заболеваемости COVID-19 в вузе

Минск, 15 октября. Белорусский национальный технический университет (БНТУ) сообщает об увеличении числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в вузе. 

На официальном новостном портале университета TIMES сообщается, что в целом за прошлую неделю, с 5 по 11 октября, "на каждом факультете было зафиксировано по одному-два случая". "Исключением стали факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП), энергетический факультет (ЭФ) и механико-технологический факультет (МТФ). Там ситуация такова: до 150 человек отправлено на самостоятельную работу с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", — отмечается в сообщении.

Не указывается, кто именно заразился коронавирусом: студенты, преподаватели или другие сотрудники университета. 

В БНТУ заявляют, что в большинстве случаев болезнь проходит бессимптомно, и заверяют, что чрезвычайной ситуации нет, так как случаи заболевания "локализованы, а заболевшие находятся под наблюдением". 

Вуз сообщил, что для студентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией создан контактный центр на базе общежития № 17 в одном из крыльев первого этажа с отдельным входом. 

В случае определения всех студентов группы в качестве контактов первого уровня декан факультета пишет докладную на имя ректора с просьбой направить студентов на самостоятельную работу с использованием ИКТ. 

БНТУ также подчеркивают, что в вузе усилены меры по снижению заболеваемости: проводится периодическая уборка в кабинетах, помещения постоянно проветриваются, все входы, пункты питания и санитарные комнаты обеспечены дезинфицирующими средствами (имеется 20-дневный запас средств).

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 15 Октябрь 2020, 20:08
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239