Директора Гродненского детского хосписа Ольгу Величко будут судить за участие в митинге

Гродно, 16 октября. Директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко с вечера 15 октября находится в местном изоляторе временного содержания. Она ожидает суда, время которого пока не определено.



Как рассказал журналистам муж Ольги Сергей Величко, она была задержана во время встречи, посвященной волонтерской помощи хоспису. Встреча проходила 15 октября в одном из дворов микрорайона Ольшанка, на нее собралось около 50 человек. Неожиданно приехали милиционеры в форме и автобус с сотрудниками ОМОН. Ольгу задержали, остальным велели разойтись.



После задержания Ольгу Величко доставили в Октябрьский РОВД Гродно, где на нее был составлен протокол за участие в несанкционированном митинге 6 сентября. Директора хосписа оставили на ночь в изоляторе. В милиции родным сообщили, что суд состоится 16 октября, после чего Ольгу обещали отпустить.



Сегодня утром у здания суда Октябрьского района Гродно собралось около 20 человек, которые пришли поддержать задержанную.



Ольга Величко руководит гродненским детским хосписом около 13 лет. Это негосударственная общественная организация. Под опекой хосписа находится семьи, в которых растут неизлечимо больные дети. Хоспис существует за пожертвования спонсоров и проектную деятельность.



В этом году при хосписе работает мастерская, где шьют средства индивидуальной защиты для медиков в связи пандемией коронавирусной инфекции. Волонтеры отшили уже тысячи защитных костюмов. Летом глава городская администрация выделила мастерской отдельное помещение, однако уже в сентября волонтеров оттуда выгнали.