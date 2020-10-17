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Дата распечатки: 17.10.2020 12:57
 
17.10.2020 12:19 Общество

Несколько десятков женщин с цветами идут от Dana Mall в центр Минска

Минск, 17 октября. Около пяти десятков женщин с цветами собралось возле торгово-развлекательного центра Dana Mall в Минске (станция метро "Восток"). У некоторых в руках бело-красно-белые ленты. Напротив припаркован микроавтобус, из которого силовики в масках наблюдают за происходящим. 

Примерно в 12.20 женщины начали движение в сторону центра города. Они скандируют "Жыве Беларусь!" и "Далучайся!". Количество участниц акции постепенно увеличивается.

Сегодня в Минске планируются сразу две акции сторонников перемен — марш женщин и марш студентов. Студенты себя пока не проявили.

Накануне председатель КГБ Иван Тертель заявил о готовящейся в Беларуси провокации. "В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации, — сказал он государственному агентству БелТА. — Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения".

Как отметил Тертель, по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Беларуси. "И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов, — сказал он. — В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности".

В свою очередь начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси Николай Карпенков 16 октября в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил о готовности силовиков применить против протестующих оружие, в том числе огнестрельное.

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

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