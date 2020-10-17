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Дата распечатки: 17.10.2020 12:57
 
17.10.2020 12:40 Общество

К колонне участниц женского марша присоединилась Нина Багинская

Минск, 17 октября. К колонне женщин с цветами, которая движется по проспекту Независимости от торгово-развлекательного центра Dana Mall в сторону центра Минска, присоединилась легендарная активистка 73-летняя Нина Багинская. Ее встретили скандированием "Нина! Нина!".

Участницы демонстрации, которых уже около сотни, развернули бело-красно-белый флаг. В сторону центра проехало два автозака и несколько милицейских автобусов. Силовикам в штатском, которые снимают акцию на видео, женщины кричат "Позор!".

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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Суббота, 17 Октябрь 2020, 12:57
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