К колонне участниц женского марша присоединилась Нина Багинская

Минск, 17 октября. К колонне женщин с цветами, которая движется по проспекту Независимости от торгово-развлекательного центра Dana Mall в сторону центра Минска, присоединилась легендарная активистка 73-летняя Нина Багинская. Ее встретили скандированием "Нина! Нина!".

Участницы демонстрации, которых уже около сотни, развернули бело-красно-белый флаг. В сторону центра проехало два автозака и несколько милицейских автобусов. Силовикам в штатском, которые снимают акцию на видео, женщины кричат "Позор!".