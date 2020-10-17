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Дата распечатки: 17.10.2020 13:50
 
17.10.2020 13:18 Общество

Участницы женского марша продолжают идти в центр города, студентов разгоняют силовики

Минск, 17 октября. Участницы женского марша продолжают шествие по проспекту Независимости в сторону центра города. Они периодически скандируют лозунги "Верым, можам, пераможам!", "Заберите Сашу, верните нашу Машу!", "Свободу политзаключенным!". Женщинам приветственно сигналят проезжающие мимо автомобили. В колонне — более сотни молодых женщин. Как сообщает корреспондент БелаПАН, марш снимали сотрудники телеканалов "Беларусь 1" и СТВ.

В это время у Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) собрались студенты — участники объявленного на сегодня Марша молодости. Колонна из более чем 100 человек направилась в сторону проспекта Независимости, где студентов начали задерживать силовики. Среди задержанных — фотокорреспондент БелаПАН Вадим Замировский.

Несколько студента стали на колени на проезжей части улицы Козлова, пытаясь перекрыть движение. К ним подъехал автомобиль ГАИ, студенты успели убежать. На улице Козлова также начались задержания, как минимум двое задержанных. Большинство студентов убежало в сторону Дворца искусств и дальше, за ними поехали милицейские автобусы.

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

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