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Дата распечатки: 17.10.2020 14:27
 
17.10.2020 13:53 Общество

Студентов разогнали, участницы женского марша продолжают движение в центр города

Минск, 17 октября. Марш студентов разогнали в районе проспекта Независимости и улицы Козлова. Есть задержанные, сколько — неизвестно.

Колонна женщин дошла до пересечения проспекта Независимости с улицей Сурганова, перебралась на другую сторону проспекта по подземному переходу (на сторону кинотеатра "Октябрь") и продолжает движение в центр города. Участницы шествия скандируют "Далучайся!" и "Жыве Беларусь!", "Честные выборы!", "Новые выборы!", "Пора менять лысую резину!", "Наш президент — Света!".

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

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