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Дата распечатки: 17.10.2020 15:20
 
17.10.2020 14:27 Общество

Участницы женского марша разошлись в районе площади Якуба Коласа

Минск, 17 октября. Участницы женского марша дошли до площади Якуба Коласа и начали расходиться, скандируя "До завтра!". К 14.15 они разошлись.

Марш женщин начался около 12.00 возле торгово-развлекательного центра Dana Mall. В нем приняли участие около 150 человек. По имеющейся информации, задержанных нет.

В то же время задержания произошли на марше студентов. Примерно сотне студентов удалось собраться возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и двинуться в сторону проспекта Независимости, но тут же начались задержания.

По данным правозащитников, задержано как минимум 10 человек. В их числе трое журналистов: два сотрудника БелаПАН — фотокорреспондент Вадим Замировский, видеооператор Всеволод Зарубин и корреспондент Onliner Дарья Спевак. Задерживался также корреспондент РИА Новости, но после проверки документов его отпустили — об этом сообщило российское информагентство.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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