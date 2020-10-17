Участницы женского марша разошлись в районе площади Якуба Коласа

Минск, 17 октября. Участницы женского марша дошли до площади Якуба Коласа и начали расходиться, скандируя "До завтра!". К 14.15 они разошлись.

Марш женщин начался около 12.00 возле торгово-развлекательного центра Dana Mall. В нем приняли участие около 150 человек. По имеющейся информации, задержанных нет.

В то же время задержания произошли на марше студентов. Примерно сотне студентов удалось собраться возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и двинуться в сторону проспекта Независимости, но тут же начались задержания.

По данным правозащитников, задержано как минимум 10 человек. В их числе трое журналистов: два сотрудника БелаПАН — фотокорреспондент Вадим Замировский, видеооператор Всеволод Зарубин и корреспондент Onliner Дарья Спевак. Задерживался также корреспондент РИА Новости, но после проверки документов его отпустили — об этом сообщило российское информагентство.