По данным правозащитников, при разгоне Марша молодости задержано не менее десяти человек

Минск, 17 октября. При разгоне силовиками Марша молодости 17 октября в Минске задержано не менее десяти человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Сбор участников Марша молодости был назначен возле двух вузов — БГУИР и МГЛУ. Около 13.00 студенты пошли колонной, скандируя "Саша, ты отчислен!". На пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова из подъехавших микроавтобусов выбежали сотрудники ОМОНа в масках и балаклавах и начали задерживать людей.

Колонна студентов была рассеяна, некоторых задерживали в прилегающих дворах.

При освещении марша студентов задержаны два сотрудника БелаПАН — фотокорреспондент Вадим Замировский и видеооператор Всеволод Зарубин, а также корреспондент портала Onliner Дарья Спевак.