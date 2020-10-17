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Дата распечатки: 17.10.2020 15:20
 
17.10.2020 14:35 Политика, Общество

По данным правозащитников, при разгоне Марша молодости задержано не менее десяти человек

Минск, 17 октября. При разгоне силовиками Марша молодости 17 октября в Минске задержано не менее десяти человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Сбор участников Марша молодости был назначен возле двух вузов — БГУИР и МГЛУ. Около 13.00 студенты пошли колонной, скандируя "Саша, ты отчислен!". На пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова из подъехавших микроавтобусов выбежали сотрудники ОМОНа в масках и балаклавах и начали задерживать людей.

Колонна студентов была рассеяна, некоторых задерживали в прилегающих дворах.

При освещении марша студентов задержаны два сотрудника БелаПАН — фотокорреспондент Вадим Замировский и видеооператор Всеволод Зарубин, а также корреспондент портала Onliner Дарья Спевак.

БелаПАН.  

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