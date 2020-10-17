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Дата распечатки: 17.10.2020 15:20
 
17.10.2020 15:09 Общество

Женщины с цветами гуляют по проспекту Независимости в Минске

Минск, 17 октября. На участке между площадью Победы и площадью Якуба Коласа по обеим сторонам проспекта Независимости продолжают гулять женщины с цветами. Некоторые идут поодиночке, некоторые — небольшими группами. Им сигналят проезжающие мимо машины, женщины в ответ показывают знак "виктория".

Мемориал на площади Победы огорожен металлическими заграждениями, там патрулируют силовики в балаклавах и с оружием.

После марша женщин, который завершился в районе площади Якуба Коласа около часа назад, был запланирован женский "демарш" в форме гулянья с цветами по проспекту.

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

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